2021/08/26 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي أسلمة أوروباوخدعة فصل الدين عن الدولة ---------------------------------------ليس هناك ما هو أصعب ، من أن يشعر الانسان ، أنه لم يعد فى بيته ، الذى أقام فيه سنوات طويلة ، واعتاد على شكله ، ولونه ، ورائحته ، ومذاقه .



ليس هناك ما يعكر صفو الحياة ، ويكدر حلاوتها ، ويبث التشاؤم ، والأسى ، وعدم الأمان ، من أن يفاجأ الانسان ، أن غرباء ، وضعوا حقائبهم ، وافترشوا أرض منزله ، دون وجه حق ، د ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسلمة أوروبا وخدعة فصل الدين عن الدولة - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسلمة أوروبا وخدعة فصل الدين عن الدولة - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).