ترامب يعلق على

2021/08/27 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن ما حصل في مطار كابل الخميس "مأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها".

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