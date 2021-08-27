2021/08/27 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفذه داعش.. أول تعليق لبايدن بشأن الهجوم على مطار كابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفذه داعش.. أول تعليق لبايدن بشأن الهجوم على مطار كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).