بايدن : من مصلحة طالبان عدم تمدد تنظيم داعش في افغانستان

2021/08/27 | 00:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الرئيس الأمريكي جو بايدن انه :" من مصلحة طالبان عدم تمدد تنظيم داعش في افغانستان".وقال في مؤتمر صحفي :" من مصلحة طالبان انسحاب القوات الامريكية من افغانستان بالوقت المحدد .وقد اجلينا اكثر من ١٠٠ الف مواطن امريكي وافغاني في اكبر عملية اجلاء من نوعها ".واضاف بايدن :" لا دليل على تواطؤ بين طالبان وداعش _ خراسان في الهجمات الاخيرة"./انتهى9

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