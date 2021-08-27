بايدن: سنرد على هجوم مطار كابل بقوة وبعمليات عسكرية واسعة النطاق

2021/08/27 | 00:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعهد الرئيس الامريكي جو بايدن بمطاردة منفذي هجوم مطار كابل.وقال بايدن في مؤتمر صحفي :" امرت القادة العسكريين باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية القوات الامريكية في كابل وعمليات الاجلاء المتواصلة".واضاف :" ان الولايات المتحدة سترد في افغانستان بعمليات عسكرية واسعة النطاق بقوة ودقة.وسنوافق على ارسال قوات اضافية اذا دعت الحاجة".وتابع :" ان القوات الامريكية ستستمر بعملية الاجلاء من كابل رغم التهديدات"، مبينا :" ان الوضع الميداني في افغانستان متقلب ، و ان اجهزة الاستخبارات توقعت حدوث هجمات في كابل" ./انتهى9

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