من هزم من في أفغانستان؟ - جواد بولس

2021/08/27 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس تصدرت أخبار انهيار الحكومة في افغانستان، وسيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابول، معظم نشرات الاخبار العالمية؛ وأدت مشاهد انسحاب بقايا القوات الامريكية العسكرية ودخول قادة طالبانيين الى قصر الرئاسة، وما رافقها من صور للفوضى التي عمّت مطار العاصمة وبعض شوارعها، الى حدوث انقسامات عميقة في أراء المدوّنين العرب ومعظم المعلقين والمحللين السياسيين، والى تضارب في تقييم حقيقة ما حدث؛ فبعضهم استحضر نظرية ال ......





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