بعد اعتداء كابل.. بايدن يتعهد بالرد على المنفذين

2021/08/27 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، منفّذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابل وأسفر عن مقتل 12 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين الأفغان بأنّ الولايات المتحدة "ستطاردهم".

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