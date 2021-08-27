بايدن يلقي خطابًا حول هجوم مطار كابول.. إليك أبرز ما قاله

2021/08/27 | 01:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطابًا حول الانفجارين اللذين وقعا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي، في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، قائلًا "لن نغفر ولن ننسى، سنتعقبكم ونجعلكم تدفعون الثمن"، موجهة كلامه إلى "أولئك الذين قاموا بهذا الهجوم، وإلى أي شخص يسعى إلى إلحاق الضرر بأمريكا".

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