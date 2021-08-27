أول إجراء مغربي بعد قرار الجزائر قطع العلاقات

2021/08/27 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يغلق المغرب، الجمعة، سفارته في الجزائر بعد ثلاثة أيام على إعلان الأخيرة من جانب واحد قطع علاقاتها مع المملكة بسبب "أعمال عدائية"، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس الخميس.

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