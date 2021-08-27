2021/08/27 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مواطن سعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يهاجم فيه إحدى المؤسسات الصحية في البلاد ويتهمها باستخدام أدوية "تعرض حياة المرضى لمضاعفات خطيرة".

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