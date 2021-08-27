البنتاغون يعلن ارتفاع عدد الضحايا العسكريين الأميركيين بهجوم كابل

2021/08/27 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون أنّ عدد الضحايا العسكريين الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس عند إحدى بوابات مطار كابل ارتفع إلى 13 قتيلاً و18جريحاً.

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