رونالدو يقرر مغادرة

2021/08/27 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر وكيل أعماله خورخي مينديز، ناديه يوفنتوس بأنه لم يعد يرغب باللعب بقميص "السيدة العجوز"، وفقا لما نقلت شبكة "سكاي" في إيطاليا.

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