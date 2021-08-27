الميليشيات تستوطن المنطقة والبشر يفرون منها

2021/08/27 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الصعب الجزم ما إذا كان جميع الذين فروا من مطار كابل فعلوا ذلك خوفا من مسلحي حركة طالبان.

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