بعد 20 عاما .. طالبان تدافع عن بن لادن والقاعدة

2021/08/27 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سياق محاولاتها تقديم تطمينات للمجمتع الدولي، عادت حركة طالبان للحديث عن فترة أسامة بن لادن، وتواجده في أفغانستان، بعد هجمات سبتمبر ضد الولايات المتحدة الأميركية، إلى محاولة تبرير علاقتها بزعيم القاعدة، أسامة بن لادن.

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