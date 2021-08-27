البيت الأبيض يعلن إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان

2021/08/27 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ أكثر من مئة ألف شخص تمّ إجلاؤهم من مطار كابل منذ 14 أغسطس، عشية استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان.

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