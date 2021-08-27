مقتل 13 جندياً امريكياً وإصابة 18 آخرين وداعش يتبنى هجوم مطار كابول وطالبان تدينه

2021/08/27 | 05:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,- الزمان -(أ ف ب) – ادانت حركة طالبان الهجوم الانتحاري على المدنيين في مطار كابول ، و أعلن قائد القيادة الأميركية المركزية أن 13 عسكريا أميركيا قتلوا وجرح 18 آخرون في هجوم مطار كابول الخميس الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية.وتوعد الرئيس بايدن بملاحقة المنفذين في خطاب عقب الهجوم وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي […]

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