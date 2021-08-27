تنديد عربي ودولي باعتداء كابل

2021/08/27 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت دول عربية إلى دول غربية ومنظمات دولية عديدة حول العالم للتنديد بالهجوم الانتحاري الذي وقع، الخميس، عند إحدى بوابات مطار كابل وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين الأفغان وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

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