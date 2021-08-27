"خسرنا أكثر من الأميركيين".. طالبان تعلن عدد قتلاها بهجوم كابل

2021/08/27 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قيادي في طالبان، الجمعة، إن 28 عضوا في الحركة على الأقل قتلوا في هجوم مطار كابل الذي أودى بحياة العشرات بينهم 13 عسكريا أميركيا.

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