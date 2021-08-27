بعد صعودها عالمياً.. هل تصبح أسهم السلع الأساسية هدفاً للمستثمرين بالشرق الأوسط؟

2021/08/27 | 06:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: يشهد العالم حاليا ارتفاع كبير وملحوظ في أسعار السلع الأساسية منها الحديد والنحاس والألمنيوم والبترول والزيوت ومشتقاتها وهو ما ينذر بموجة تضخمية كبيرة بدأت في الظهور ومن المتوقع أن تنعكس إيجابيا على أسعار الأسهم المتخصصة بتلك …

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