حدث خلسة (أقصوصة) - مصطفى مجدي الجمال

2021/08/27 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_مجدي_الجمال ((لا يعرف الكثيرون أنني كنت أكتب القصة القصيرة منذ سن الخامسة عشرة..



ولكن انشغالي بالسياسة والنشاط الوطني جعلني، عن اقتناع، أكتفي بأن أكتب لنفسي، رغم ثناء البعض على أن تصدر هذه الكتابة من مراهق..



المهم أنني أخذت الآن أخرج بعض أوراقي لأطالعها في شغف وشيء من الذهول..



ونشرت بالفعل القليل منها أخيرًا على صفحتي بموقع الحوار المتمدن.كنت أطور نفسي أدبيًا رغم كوني مأخوذًا أساسًا بالقصة القصيرة..



فاهتم ......





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