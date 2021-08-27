لغتنا الجميلة بين القداسة والحداثة - نهاد ابو غوش

2021/08/27 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش لغتنا الجميلة بين القداسة المزعومة ومتطلبات الحداثةاللغة العربية جميلة من دون شك، بحروفها الواسعة المتنوعة، وبموسيقى كلماتها، وبإيقاعها، وبالحركات التي يستعاض عنها بحروف مستقلة في لغات أخرى، وبدرجات المعنى التي تعطيك مترادفات لا حصر لها.



وهي جميلة كذلك بخطوطها وأشكال رسم كلماتها وحروفها، وجميلة في قواعدها والمنطق الذي يحكمها، وفي بلاغتها وبيانها وبديعها وعروض شعرها، وفي نحوها وصرفها والنصوص ال ......





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