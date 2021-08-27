2021/08/27 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "ما هو المواطن الذي يجب أن يثبت مواطنته في جميع الأوقات؟"بيير بورديو-المواطن:أن تصبح مواطناً، هل هو الحصول على الحقوق أم إظهار المواطنة الصالحة؟ وهكذا يميز كنز اللغة الفرنسية بين معنيين، اعتمادًا على ما إذا كان التركيز على الحقوق أو الواجبات.



ومع ذلك، فإن السؤال يشير إلى بديل أقل من التوتر التأسيسي لاستخدام المصطلح، والذي يحدد بالتأكيد وضعًا قانونيًا متغيرًا وفقًا للمكان والفترة، ولكنه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التساؤل عن المواطن والمواطنة الرقمية - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التساؤل عن المواطن والمواطنة الرقمية - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).