2021/08/27 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الفوضى التي تجتاح البلاد، برز تنظيم الدولة الإسلامية" داعش خراسان" على مسرح الأحداث في أفغانستان بعد تبنيه مسؤولية الهجومين على مطار كابل الذي أسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

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