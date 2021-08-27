نهاية طالبان - المنصور جعفر

2021/08/27 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر 1- نشاطات الامبريالية لدعم الحرية والإستقرار الدولي تخرب السلم والأمن الدوليين: نفس دول أمريكا وغرب أوروبا التي سلحت وتسلح حركات ميثولوجيا الإسلام ضد الحداثة في كل الجمهوريات ذات الإسلام منذ الخمسينيات إلى اليوم هي نفس دول أمريكا وغرب أوروبا التي سلحت وتسلح حركات الميثولوجيات القديمة الأخرى المجسدة في دول أمريكا اللاتينية وأوروبا بالمسيحية السياسية، وفي إسرائيل بالصهيونية السياسية، والمجسدة ......





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