ضرب الإمبريالية للحداثة - المنصور جعفر

2021/08/27 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر 1- مواقف الإعلام تؤشر إلى سياسة أصحابه:إنتقال الإعلام الإمبريالي من حالة دعم أفكار وقوى الرجعية والتصفيق لعمليات الإرهاب ضد الحداثة في أفغانستان الثمانينيات إلى الحالة الحاضرة في أغسطس 2021 ذات القلق والإشفاق على نفس الحداثة، إنتقال يعبر عن تناقض وفشل السياسات الإمبريالية في التحكم الكامل المباشر في أفغانستان..2- الإنقلاب: حاضراً إزدحمت منصات الإعلام الإمبريالي بعبارات وأسئلة ......





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