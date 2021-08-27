"حسناء بغداد".. أقارب نورزان الشمري يتحدثون عن قاتلها الحقيقي

2021/08/27 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد قضية مقتل الشابة العراقية، نورزان، على أيدي "ثلاثة رجال"، قرب جسر الجادرية وسط بغداد، الخميس، انتشر فيديو لأشخاص عرفوا عن أنفسهم بإنهم "عائلة الضحية"، كاشفين ملابسات جديدة.

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