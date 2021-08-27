شاهد.. بايدن يقف لحظة صمت على أرواح ضحايا هجوم مطار كابول

2021/08/27 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحظة صمت على أرواح الضحايا الذين قضوا في هجوم مطار كابول، حيث طلب من الإعلاميين الانضمام إليه، قبل أن يشير إلى أن هناك "الكثير للقيام به في حدود قدرتنا على القيام بذلك، لكن علينا أن نبقى صامدين، سوف نستمر في مهمتنا".

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