رونالدو يطالب بأعلى أجر في البريميرليغ.. تفاصيل عقده مع السيتي

2021/08/27 | 09:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب براتب ضخم، من أجل الانضمام إلى مانشستر سيتي قادما من يوفنتوس.وفقا للصحيفة فإن رونالدو يرغب بالحصول على 510 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا (698,6 ألف دولار)، من أجل إتمام انتقاله إلى السيتي.وفي حال حصوله على هذا المبلغ، سيكون المهاجم البرتغالي أعلى اللاعبين […]

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