المخابرات الأميركية والموساد..

2021/08/27 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعاون أجهزة المخابرات فيما بينها، وخاصة بين الدول الحليفة والصديقة، وفي هذا الإطار تبرز علاقة وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

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