ما رسالة داعش خراسان بهجومهم على مطار كابول؟ مسؤولة دفاع أمريكية سابقة توضّح

2021/08/27 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة لـCNN، تحدثت مساعدة وزير الدفاع الأسبق، ماري بيث لونغ، عن الرسالة التي تكمن وراء هجوم داعش خراسان على محيط مطار كابول، مشيرة إلى أن هناك رسالتين، وأن كابول كانت منطقة متنازع عليها دائمًا منذ عقود.

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