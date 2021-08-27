مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة

2021/08/27 | 09:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".وأشار الى ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة./انتهى8

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