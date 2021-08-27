2021/08/27 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات الأميركية تجاوز 100 ألف، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر.وتشير أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب دلتا..



“تسونامي كورونا” يعصف بمستشفيات أميركا المركز الخبري الوطني.

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