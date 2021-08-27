الاكابر.. وصناعة الطبقة العليوى. - محمد حسين يونس

2021/08/27 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس أعداد غفيرة من طلاب الثانوية العامة و أهلهم تراهم كل عام في مثل هذه الأيام ..



يقفون صباحا أمام أسوار الكليات العسكرية ..



أملا في تقديم أوراق الإلتحاق..بمصنع رؤساء الجمهوريات ..



وضمان الإنضمام لافراد الطبقة العليوى الحاكمة الحشد كما يبدو من ملابسهم و سلوكهم يتكون من أغلب فئات المجتمع قادمون من كل محافظات مصر ..ينتشرون في الحديقة المواجهه للأكاديمية العسكرية يجلسون علي النجيلة و كل منهم يتص ......





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