البرلمان يكشف عن القوانين المرحلة للدورة التشريعية المقبلة

2021/08/27 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن القوانين التي سيرحلها مجلس النواب إلى الدورة التشريعية المقبلة.وقال عضو اللجنة، صائب خدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مجلس النواب لن يتمكن في […]

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