ايران تدعو لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأفغان

2021/08/27 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دانت طهران اليوم الجمعة، التفجيرات التي شهدتها أفغانستان أمس، بمحيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة، داعية إلى تشكيل حكومة شاملة تمكن المؤسسات من حماية الشعب الأفغاني.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، إننا “ندين الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان يوم أمس واستهدفت الشعب الأفغاني الأعزل وأدت إلى مقتل وجرح عدد من […]

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