توضيح جديد من مصرف الرافدين حول رواتب الموظفين

2021/08/27 | 09:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، توزيع رواتب موظفين في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.

وقال المصرف في بيان، 27 آب/أغسطس، إنّ "الرواتب أطلقت للموظفين المشمولين بالتوطين، عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".

وأضاف البيان، أنّ "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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