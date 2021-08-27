’ضرورية لكنها سترحل’.. جردة بأبرز القوانين التي لن ترى النور قبل انتخابات تشرين

2021/08/27 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أحصت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، القوانين التي سيرحلها مجلس النواب إلى الدورة التشريعية المقبلة، مؤكدة أن قانوني النزاهة والنفط والغاز من ضمن القوانين التي سترحل.

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وأوضح عضو اللجنة صائب خدر، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (27 اب 2021)، أن "مجلس النواب لن يتمكن في ما تبقي من عمره النيابي من تشريع قوانين مهمة مثل قانون النزاهة والنفط والغاز"، مشيراً الى أن "هذه القوانين سترحل الى الدورة التشريعية القادمة في حال جرت الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وأنه في حال تم تأجيل الانتخابات فيمكن أن تتم مناقشة بعض القوانين".

وأضاف أن "هناك جملة من القوانين تم ترحيلها الى الدورة المقبلة، ومنها قانون مجلس الوزراء وقانون مجلس الإعمار وقانون محاكمة عناصر داعش وسواها من القوانين"، مبيناً أن "قانون النزاهة وقانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي كانت مطروحة على اللجنة القانونية النيابية، وكان من الممكن أن تتم مناقشتها، إلّا أنه تم ترحليها الى مجلس النواب المقبل".

ولفت خدر الى أنه "في حال تم تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، فستتم مناقشة قانون مجلس الإعمار وقانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الوزراء"، مؤكداً " أهمية تشريع هذه القوانين بسبب حاجة الدولة لها".

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