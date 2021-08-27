2021/08/27 | 09:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حفار الساق" تهاجم مزارع الذرة في كركوك وزراعة المحافظة تتدخل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/27 | 09:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حفار الساق" تهاجم مزارع الذرة في كركوك وزراعة المحافظة تتدخل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حفار الساق" تهاجم مزارع الذرة في كركوك وزراعة المحافظة تتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).