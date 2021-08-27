ايران تعلن عن الشخصية الرسمية التي ستمثلها في مؤتمر بغداد

2021/08/27 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني سعيد خطيب زاده، الجمعة، إرسال وفد من جمهورية ايران الاسلامية برئاسة وزير الخارجية للمشاركة في مؤتمر بغداد.

وقال زادة في بيان، إن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، سيمثل طهران في مؤتمر بغداد".

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يوم غد السبت، بمشاركة دول، السعودية وإيران وتركيا والكويت والأردن إلى جانب قطر وفرنسا واليابان.

وأعلنت فرنسا أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيشارك في المؤتمر، كما تقرر ايضاً مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

ويمثل لعب دور الوسيط تحديا للعراق حيث تمارس إيران نفوذا فيما الدولة لا تزال تبدو عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.



لكن مشاركة الخصمين السعودية وإيران في القمة سيكون في حد ذاته حدثا.

N.A

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