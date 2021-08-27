جائحة كورونا تواصل تأثيراتها السلبية على النفط عالميا

2021/08/27 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار النفط، تراجعاً ‏إثر تجدد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد-19.‏

فقد انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة إلى 71.07 ‏دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة إلى ‏‏67.42 دولار للبرميل.‏

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