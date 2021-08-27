طهران تدين تفجيرات كابل وتدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تمكن المؤسسات من حماية الشعب الأفغاني

2021/08/27 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دانت طهران التفجيرات التي وقعت بمحيط مطار كابل مساء امس، داعية إلى تشكيل حكومة شاملة تمكن المؤسسات من حماية الشعب الأفغاني.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في بيان اليوم ، إننا "ندين الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان يوم أمس واستهدفت الشعب الأفغاني الأعزل وأدت إلى مقتل وجرح عدد من النساء والرجال والشباب والأطفال".وأعرب خطيب زاده عن أمله "في تشكيل حكومة شاملة في كابل، تمكن المؤسسات الأفغانية من تأدية واجباتها في الحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب الأفغاني".وشهد محيط مطار كابل الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكيون./انتهى8

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