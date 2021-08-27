دعوات لاستقالة بايدن بعد هجوم كابول.. البيت الأبيض يرد

2021/08/27 | 09:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الواضح أن هناك مشكلة مع صحة بايدن العقلية.

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