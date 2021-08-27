2021/08/27 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تواصل درجات الحرارة أرتفاعها في آخر اشهر الصيف حسب ما اعلنته الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن حالة الطقس في العراق.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجات الحرارة تواصل الأرتفاع في آخر اشهر الصيف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجات الحرارة تواصل الأرتفاع في آخر اشهر الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).