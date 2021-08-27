2021/08/27 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني مع استفحال أزمة الجفاف والتصحر العاصفة بالعراق وغيره من دول المنطقة، تشير أحدث التقارير التي تصدرها منظمات الإغاثة الدولية المعنية، إلى أن أكثر من 12 مليون نسمة في كل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأزمات تتوالى..



الجفاف والتصحر يضربان العراق والملايين في خطر المركز الخبري الوطني.

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