فستق سيرت التركي في مزارع عراقية

2021/08/27 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة – واع – أوميد حسين

وجد فستق (سيرت) المسمى تيمناً بمحافظة سيرت التركية طريقه الى العراق بعد زراعته على 130 دونماً من الأراضي الزراعية في قضاء زاخو في محافظة دهوك شمالي العراق، حيث نما المحصول في غضون 6 أشهر وتم تطعيمه بواسطة مزارعين أتراك.

وجاء في تقرير نشرته الأناضول التركية وترجمته وكالة الأنباء العراقية، أنه "تماشياً مع توصيات رئاسة جمعية منتجي الفستق في سيرت ، تحول الفستق الذي زرعه المزارع العراقي الحاج محمد مرادي على مساحة 130 دونماً في قضاء زاحو في دهوك بالعراق إلى شتلات، حيث قام مزارعون قادمون من تركيا بعملية تطعيم الشتلات".

وقال رئيس جمعية منتجي الفستق في سيرت، شعيب أصلان، بحسب وكالة الأناضول (AA): إن "فستق سيرت، الذي له تاريخ طويل انتشر بسرعة مع المشاريع التي تم تنفيذها منذ العام 2003".

وأشار أصلان، إلى "أنهم يجرون دراسات مختلفة حول انتشار فستق سيرت في العراق".

وأضاف أن "بيكرد طالباني، وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان العراق، دعم هذه الجهود أيضاً.

ولفت الى أن مواطناً عراقياً يُدعى الحاج محمد مرادي زرع فستق سيرت منذ 6 أشهر على مساحة 130دونماً في العراق، وذلك بعد أن حصل على معلومات كافية حول فستق سيرت من تركيا ، حيث قرر زراعته على أرضه الخاصة به".

وفي هذا السياق، قام المواطن العراقي، بحسب التقرير بـ"طلب الدعم من جمعية منتجي الفستق في سيرت، حيث نما الفستق الذي تمت زراعته في شهر شباط بسرعة وتمكن من تطعيم الشتلات مزارعون أتراك".

وأكد أصلان أن "جمعية منتجي الفستق على استعداد لتوفير الخدمات في جميع المناطق التي ينمو فيها الفستق في العراق"، مشيراً الى أن "الأجر اليومي الذي يتقاضاه العمال والمزارعون الأتراك يصل الى 200 دولار".

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