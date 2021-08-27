جدل في تركيا بسبب

2021/08/27 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أثار موقف مديرية الشؤون الدينية التركية (ديانت) حول تحريم تناول بعض المأكولات البحرية، جدلا واسعا، نشرت المديرية تغريدة قالت فيها إنها "لم تصدر فتوى جديدة" في هذا الخصوص.

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