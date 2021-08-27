والد يتجرد من ملابسه أثناء اجتماع لمجلس إدارة مدرسة أمام مرأى الحضور.. والسبب؟

2021/08/27 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نحن نتبع قوانين معينة لسبب وجيه للغاية"، هذا ما قاله الأب جيمس أكيرز، ولي أمر أحد طلاب مدرسة في تكساس، حيث تجرد من ملابسه أثناء اجتماع مجلس إدارة مدرسة دريبينغ سبرينغز.

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