2021/08/27 | 10:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أحصت اللجنة القانونية النيابية، القوانين التي سيرحلها مجلس النواب إلى الدورة التشريعية المقبلة.

وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "مجلس النواب لن يتمكن في ما تبقي من عمره النيابي من تشريع قوانين مهمة مثل قانون النزاهة والنفط والغاز"، مشيرًا إلى أن "هذه القوانين سترحل إلى الدورة التشريعية القادمة في حال جرت الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وأنه في حال تم تأجيل الانتخابات فيمكن أن تتم مناقشة بعض القوانين".

وأضاف أن "هناك جملة من القوانين تم ترحيلها إلى الدورة المقبلة، ومنها قانون مجلس الوزراء وقانون مجلس الإعمار وقانون محاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية وسواها من القوانين"، مبينًا أن "قانون النزاهة وقانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي كانت مطروحة على اللجنة القانونية النيابية، وكان من الممكن أن تتم مناقشتها، إلّا أنه تم ترحليها إلى مجلس النواب المقبل".

ولفت خدر الى أنه "في حال تم تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، فستتم مناقشة قانون مجلس الإعمار وقانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الوزراء"، مؤكدًا "أهمية تشريع هذه القوانين بسبب حاجة الدولة لها".

اقرأ/ي أيضًا:

دورة نيابية "محبطة"..



هل يعرف العراقيون جميع البرلمانيين؟

"معقبو معاملات وليس لهم رأي"..



لماذا لا يقوم النائب العراقي بدوره الحقيقي؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية تكشف عن القوانين المرحلة للدورة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية تكشف عن القوانين المرحلة للدورة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).