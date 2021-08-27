المغرب يغلق سفارته في الجزائر

2021/08/27 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يغلق المغرب اليوم الجمعة، سفارته في الجزائر بعد 3 أيام من إعلان الأخيرة من جانب واحد، قطع علاقاتها مع المملكة بسبب “أعمال عدائية”، وفق مصدر رسمي.

وأوضح المصدر ،أن المغرب سيغلق سفارته في العاصمة الجزائر، وسييعود الطاقم الدبلوماسي إلى المملكة.

في المقابل ستظل قنصليات المغرب في الجزائر العاصمة، ووهران، وسيدي بلعباس مفتوحة، وفق المصدر نفسه.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وبعد ساعات، أعرب المغرب في بيان لوزارة الخارجية عن “أسفه لهذا القرار غير المبرّر تماماً”.

وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، التي يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

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