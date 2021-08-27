مصرف الرافدين يطلق رواتب هذه الوزارات

2021/08/27 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 اب 2021)، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

واضاف البيان، ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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